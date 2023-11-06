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Чемпионат мира по човгану: Сборная Азербайджана обыграла Казахстан

Чемпионат мира по човгану: Сборная Азербайджана обыграла Казахстан На чемпионате мира по човгану, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, организованном Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, состоялись игры II тура.
Индивидуальные
6 ноября 2023 г. 18:40
Чемпионат мира по човгану: Сборная Азербайджана обыграла Казахстан

На чемпионате мира по човгану, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, организованном Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, состоялись игры II тура.

Как сообщает Report, во второй день соревнований, организованных в конно-спортивном центре Бина, состоялись 3 встречи.

В ходе первой встретились сборные Азербайджана и Казахстана. Матч завершился победой нашей сборной со счетом 6:0. В других играх дня Марокко обыграл Польшу со счетом 4:0, а Узбекистан обыграл Турцию со счетом 3:0.

Отметим, что сборная Азербайджана накануне одержала победу над Турцией в первом туре со счетом 7:1.

Чемпионат мира завершится 8 ноября матчем за 3-е место и финальным матчем.

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Версия на азербайджанском языке Çövkən üzrə dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Qazaxıstanı məğlub edib

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