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Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле в начале декабря

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле в начале декабря Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в Стамбуле в начале декабря текущего года.
Индивидуальные
2 октября 2021 г. 15:45
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле в начале декабря

Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в Стамбуле в начале декабря текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле. Турция имеет большую историю бокса. Я хотел бы поблагодарить турецкие власти в лице президента страны, премьер-министра, Турецкую федерацию бокса и многих других за поддержку", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

"AIBA быстро меняется, мы находимся на пути к большой реформе. Мы очень много работаем на благо национальных федераций, реализуется большая программа финансовой поддержки. Равенство полов - одна из наших главных целей в боксе, рад подтвердить, что призовые для победителей будут такими же, как и на мужских соревнованиях. Призовой фонд установлен в размере 2,6 млн долларов США, за первое место - 100 тыс. долларов, серебряные призеры получат 50 тыс. долларов, бронзовые - 25 тыс. долларов", - добавил Кремлев.

Точные даты будут объявлены позднее. Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Boks üzrə dünya çempionatının yeri və vaxtı açıqlanıb

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