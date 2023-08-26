Чемпионат мира: Определены призеры в стрельбе из винтовки на дистанции 300 метров

На чемпионате мира по стрельбе в Баку определились имена призеров среди мужчин в стрельбе из винтовки на дистанции 300 метров.

На чемпионате мира по стрельбе в Баку определились имена призеров среди мужчин в стрельбе из винтовки на дистанции 300 метров.

Как сообщает Report, на высшую ступень пьедестала почета поднялся представитель Венгрии Иштван Пени.

Он набрал столько же очков, сколько и обладатель "серебра" норвежец Андре Киммих (587), но опередил соперника по дополнительным показателям. Бронзовая медаль досталась американскому стрелку Тимоти Шерри, набравшему на 1 очко меньше.

В командных соревнованиях Австрия завоевала золотую медаль. Швейцария - серебро, а Норвегия - бронзу.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года по этому виду спорта. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.