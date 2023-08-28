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Чемпионат мира: Определены победители в еще одном виде среди мужчин и женщин

Чемпионат мира: Определены победители в еще одном виде среди мужчин и женщин На чемпионате мира в Баку определились победители в стрельбе по движущейся мишени на 10 метров среди мужчин и женщин.
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 18:42
Чемпионат мира: Определены победители в еще одном виде среди мужчин и женщин

На чемпионате мира в Баку определились победители в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров среди мужчин и женщин.

По данным Report, первые два места в соревнованиях среди мужчин заняли украинские спортсмены.

Денис Баблюк стал чемпионом с 384 очками, Игорь Кизима завоевал серебряную медаль (381). Крис Гроссхэм, набравший столько же очков, сколько Кизима, занял третье место. В командном зачете Украина заняла первое место, Финляндия - второе, Южная Корея - третье.

Среди женщин чемпионкой мира стала представительница Казахстана Александра Садуакассова (378). Ее 18-летняя соотечественница Зухра Ирназарова с таким же количеством очков заняла второе место. Бронзовую медаль завоевала украинка Валентина Гончарова (370 очков). В командном зачете Казахстан занял первое место, Украина - второе.

Денис Баблюк, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях среди мужчин, после церемонии награждения поделился впечатлениями от победы: “Соревнования проходили в непростой борьбе, но мы смогли сосредоточиться и добиться успеха. В результате мы добились успеха как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Мы благодарим всех за созданные условия”.

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