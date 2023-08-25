Чемпионат мира в Баку: Определены победители по еще одному виду

Определены очередные победители проходящего в Баку чемпионата мира по стрельбе.

Определены очередные победители проходящего в Баку чемпионата мира по стрельбе.

Как сообщает Report, состоялись соревнования по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров среди мужчин и женщин.

Среди мужчин золотую медаль завоевал Ю Ксе с результатом 558 очков. Отставший от него на 1 очко латвиец Лаурис Страутманис довольствовался серебряной медалью, а бронзовая отошла представителю Индии Равиндеру Сингу, набравшему 556 очков. В командном зачете первое место занял Китай, второе Южная Корея, третье – Индия.

В соревновании среди женщин первое место заняла австрийка Сильвия Штейнер с 540 очками. Набравшая на 6 очков меньше представительница Монголии Баярцецег Тумуршудур завоевала серебряную медаль. Спортсменка из Индии Тияна Тияна (533 очка) завоевала бронзовую награду. В командном зачете в первую тройку вошли соответственно Индия, Китай и Монголия.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года в этом виде спорта. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.