Чемпионат мира: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу

Сегодня еще пять юных дзюдоистов Азербайджана вступят в борьбу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.

Сегодня еще пять юных дзюдоистов Азербайджана вступят в борьбу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, в соревнованиях среди юношей выступят Мухаммед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов и Джасур Ибадлы (66 кг).

В соревнованиях среди девушек на татами выйдут Вусала Гаджиева (48 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг).

60 кг

Победитель пары Мухаммед Мусаев - Амсар Джамалдинов (Бельгия) - Розга Розга (Хорватия)

66 кг

Абиль Юсубов – Мишигтого Цедендамба (Монголия) – Размик Галстян (Армения)

Джасур Ибадлы – Агустин Ледесма (Парагвай)

48 кг

Победитель пары Вусала Гаджиева – Малек Отхмени (Тунис) – Клаудиа Пла Белмонте (Испания)

52 кг

Хадиджа Гадашова – Мина Гачич (Сербия)

Отметим, что в первый день соревнований дзюдоист Нихад Мамишов (50 кг) завоевал золотую медаль, Мухаммед Мамишов - серебряную, а Мирхалиг Искандеров (55 кг) - бронзовую медаль.