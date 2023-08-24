Чемпионат мира: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу

Сегодня еще пять юных дзюдоистов Азербайджана вступят в борьбу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.
Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, в соревнованиях среди юношей выступят Мухаммед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов и Джасур Ибадлы (66 кг).
В соревнованиях среди девушек на татами выйдут Вусала Гаджиева (48 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг).
60 кг
Победитель пары Мухаммед Мусаев - Амсар Джамалдинов (Бельгия) - Розга Розга (Хорватия)
66 кг
Абиль Юсубов – Мишигтого Цедендамба (Монголия) – Размик Галстян (Армения)
Джасур Ибадлы – Агустин Ледесма (Парагвай)
48 кг
Победитель пары Вусала Гаджиева – Малек Отхмени (Тунис) – Клаудиа Пла Белмонте (Испания)
52 кг
Хадиджа Гадашова – Мина Гачич (Сербия)
Отметим, что в первый день соревнований дзюдоист Нихад Мамишов (50 кг) завоевал золотую медаль, Мухаммед Мамишов - серебряную, а Мирхалиг Искандеров (55 кг) - бронзовую медаль.