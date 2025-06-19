Чемпионат мира: Еще один азербайджанский дзюдоист приступает к борьбе

Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист приступит к соревнованиям на чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште.

Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист приступает к борьбе на чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, Ушанги Кокаури (+100 кг) в 1/32 финала встретится с представителем Сербии Игорем Врачаром.

Отметим, что на чемпионате мира в индивидуальных соревнованиях Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях. Сборная страны также выступит в смешанном командном зачете.

Ранее азербайджанские дзюдоисты Зелим Цкаев (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали бронзовые медали.