Чемпионат мира: Еще два азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу

Сегодня будут подведены итоги индивидуальных выступлений на юношеском чемпионате мира по дзюдо в Хорватии.
Как сообщает командированный в Загреб сотрудник
В весовой категории до 90 кг страну будет представлять Аслан Коцоев, в категории 90+ кг за медали будет бороться Рамазан Ахмедов.
90 кг
1/16 финала. Аслан Коцоев (Азербайджан) – Перес Рамирес (Испания)
90+ кг
1/8 финала. Рамазан Ахмедов (Азербайджан) – победитель пары Эмилиано Росси (Италия) и Лукас Паулаускас (Литва)
Отметим, что ранее семь азербайджанских спортсменов завоевали на турнире медали. Нихад Мамишов (50 кг) взял золото, Хадиджа Гадашова (52 кг), Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиля Юсубова (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искандеров (55 кг) и Сулейман Шукюров (73 кг) - бронзовые.