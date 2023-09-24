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Чемпионат мира: Еще два азербайджанских борца выйдут на финальный поединок

Чемпионат мира: Еще два азербайджанских борца выйдут на финальный поединок Сегодня еще два азербайджанских борца греко-римского стиля выйдут на финальный поединок в рамах чемпионата мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
24 сентября 2023 г. 11:00
Чемпионат мира: Еще два азербайджанских борца выйдут на финальный поединок

Сегодня еще два азербайджанских борца греко-римского стиля выйдут на финальный поединок в рамах чемпионата мира в столице Сербии Белграде.

Как передает Report, выступающий в весовой категории до 63 кг Мурад Мамедов в решающей встрече сойдется с грузином Лери Абуладзе.

Хасрат Джафаров в весовой категории до 67 кг встретится с кубинцем Луисом Санчесом в противостоянии за золотую медаль.

Кроме того, Ислам Аббасов (87 кг) поборется с Азатом Салидиновым из Кыргызстана за бронзу турнира.

Отметим, что ранее золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные - Санан Сулейманов (77 кг). Серебро взяли также вольники Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг). Санан Сулейманов, Хасрат Джафаров и Магомедхан Магомедов также получили лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki güləşçisi qızıl medal qazana bilər

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