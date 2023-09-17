Чемпионат мира: Еще четыре азербайджанских борца вступают в борьбу

В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе.

В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе.

Как передает Report, во второй день на ковер выйдут борцы вольного стиля. Азербайджан представят еще четверо: Алиаббас Рзазаде (57 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Абасов (79 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг).

57 кг. Алиаббас Рзазаде – Зейн Ричардс (США)

74 кг. Туран Байрамов – Магомедрасул Аслуев (Бруней)

79 кг. Орхан Абасов – Иман Махдави (UWW)

92 кг. Осман Нурмагомедов - свободен на старте.

Также есть шанс завоевать бронзовую медаль у Магомед-Башира Ханиева (70 кг) через утешительные схватки с Патриком Оленчин (Польша).