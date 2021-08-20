Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в полуфинал

В Уфе продолжается Чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

В Уфе продолжается Чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Как сообщает Report, в пятый день соревнований в борьбу включились греко-римские борцы, выступающие в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

Представитель Азербайджана Эльмир Алиев (55 кг) в 1/8 финала проиграл иранцу Амиррзе Дехбозорги. Зия Бабашов (63 кг) не справился в дебютном бое с местным борцом Саидом Бакаевым.

В категории до 77 кг на квалификационном этапе Эльджан Мамедов приемом туше победил поляка Конрада Козловски, однако в 1/8 финала проиграл представителю Беларуси Дмитрию Бонке.

В категории до 87 кг Лачын Велиев вышел в полуфинал, победив Марио Вуковича (Сербия), Алгота Каэлмана (Швеция) и Лукаса Лазогианиса (Германия). Ему предстоит бой с Тироне Стекеленбург (Нидерланды).

Сархан Мамедов (130 кг) победил Амирмухаммеда Баята (Иран) и Томаша Вавринчика (Польша) и вышел в полуфинал. Его соперником станет Николаос Нтуниас (Греция).

Полуфинальные встречи начнутся в 15:45 по бакинскому времени.