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Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в полуфинал

Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в полуфинал В Уфе продолжается Чемпионат мира по борьбе среди юниоров.
Индивидуальные
20 августа 2021 г. 14:47
Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в полуфинал

В Уфе продолжается Чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Как сообщает Report, в пятый день соревнований в борьбу включились греко-римские борцы, выступающие в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

Представитель Азербайджана Эльмир Алиев (55 кг) в 1/8 финала проиграл иранцу Амиррзе Дехбозорги. Зия Бабашов (63 кг) не справился в дебютном бое с местным борцом Саидом Бакаевым.

В категории до 77 кг на квалификационном этапе Эльджан Мамедов приемом туше победил поляка Конрада Козловски, однако в 1/8 финала проиграл представителю Беларуси Дмитрию Бонке.

В категории до 87 кг Лачын Велиев вышел в полуфинал, победив Марио Вуковича (Сербия), Алгота Каэлмана (Швеция) и Лукаса Лазогианиса (Германия). Ему предстоит бой с Тироне Стекеленбург (Нидерланды).

Сархан Мамедов (130 кг) победил Амирмухаммеда Баята (Иран) и Томаша Вавринчика (Польша) и вышел в полуфинал. Его соперником станет Николаос Нтуниас (Греция).

Полуфинальные встречи начнутся в 15:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki güləşçisi yarımfinala yüksəlib

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