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Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде

Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде Сегодня четыре борца вольного стиля Азербайджана начнут борьбу на Чемпионате мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
16 сентября 2023 г. 10:16
Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде

Сегодня четыре борца вольного стиля Азербайджана начнут борьбу на Чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, азербайджанский борец Интигам Велизаде, выступающий в весовой категории до 61 кг, на квалификационном этапе встретится с представителем Южной Кореи Хенсиком Сонгом.

В весовой категории 70 кг Магомед-Башир Ханиев встретится с Санжаром Дожановым из Казахстана.

В категории 86 кг Абубакр Абакаров в 1/16 финала сразится с канадцем Александром Муром, а Георгий Мешвилдишвили (125 кг) с болгарином Исламом Адизовым.

Напомним, что чемпионат мира является лицензионным к Олимпиаде-2024. Лучшие пять борцов-вольников в шести весовых категориях (57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг и 125 кг) получат путевку на Игры в Париж.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır

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