Чемпионат мира: Четверо борцов вольного стиля из Азербайджана приступают к соревнованиям

Четверо борцов вольного стиля из Азербайджана сегодня выступят на чемпионате мира, проходящем в столице Сербии Белграде

Четверо борцов вольного стиля из Азербайджана сегодня выступят на чемпионате мира, проходящем в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, Джошгун Азимов, выступающий в весовой категории 70 кг, в отборочном раунде встретится с Темуленом Энктуя (Монголия).

Ашраф Аширов в весе 79 кг встретится с Эриком Рейнбоком (Эстония) в 1/16 финала. Абубакр Абакаров в весе 86 кг поборется с Хасаном Закариевым (Украина) в квалификационном раунде, а Айдын Ахмедов в весе 125 кг - с Денем Живэйем (Китай) в том же раунде.

Сегодня же в матче за бронзовую медаль среди женщин Жаля Алиева, выступающая в весе 57 кг, встретится с победителем пары Георгиева Николова (Болгария) - Алина Акобия (Украина).