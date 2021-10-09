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Чемпионат мира: Борец греко-римского стиля из Азербайджана вышел в полуфинал

Чемпионат мира: Борец греко-римского стиля из Азербайджана вышел в полуфинал На чемпионате мира в столице Норвегии Осло к борьбе присоединились еще трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана.
Индивидуальные
9 октября 2021 г. 16:30
Чемпионат мира: Борец греко-римского стиля из Азербайджана вышел в полуфинал

На чемпионате мира в столице Норвегии Осло к борьбе присоединились еще трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 63 кг Талех Мамедов одолел Мехмета Чекери из Турции и Ханжае Чунга из Южной Кореи и вышел в полуфинал. В полуфинале он встретится с иранцем Мейсамом Далхани.

Хасрет Джафаров в весовой категории до 67 кг начал борьбу с классификационного этапа. Чемпион мира среди молодежи и победитель I Игр стран СНГ последовательно победил представителя США Пейтона Омани и представителя Индии Гаурава Дахуна, но в 1/4 финала потерпел поражение от иранца Мохаммедрзы Герайи. Однако, у него есть шанс участвовать в утешительной встрече.

В весовой категории до 87 кг Ислам Аббасов проиграл в 1/8 финала Лаше Гобадзе из Грузии. Если его соперник выйдет в финал, Аббасов примет участие в утешительных встречах.

Сегодня в схватке за бронзовую медаль примет участие еще один борец греко-римского стиля Мурад Мамедов. Выступающий в весовой категории до 60 кг спортсмен в борьбе за 3-е место встретится с Максимом Кажарским (Беларусь).

Отметим, что на чемпионате мира бронзовые медали завоевали азербайджанские борцы вольного стиля Абубакр Абакаров (86 кг) и Осман Нурмухамедов (92 кг). Женщины-борцы завершили соревнования без медалей. В соревнованиях по греко-римской борьбе Рафик Гусейнов (82 кг) завоевал золотую, Санан Сулейманов (77 кг) - серебряную, Эльданиз Азизли (55 кг) - бронзовую медали.

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