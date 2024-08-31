Чемпионат мира: Азербайджанский дзюдоист стал обладателем золотой медали

Азербайджанские дзюдоисты Джасур Ибадлы и Мехди Аббасов завоевали медали на проходящем в столице Перу Лиме чемпионате мира среди юниоров.

Азербайджанские дзюдоисты Джасур Ибадлы и Мехди Аббасов завоевали медали на проходящем в столице Перу Лиме чемпионате мира среди юниоров.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, Джасур Ибадлы (весовая категория до 73 кг) стал обладателем золотой медали, а Мехди Аббасов (до 81 кг) завоевал бронзу.

Азербайджан представлен на чемпионате командой из 7 человек в 5 весовых категориях. Под руководством тренеров команды юниоров Ниджата Шихализаде и Эмина Искендерова в соревнованиях принимают участие Бахадир Фейзуллаев, Мухаммедали Гусейнов (50 кг), Нихад Мамишов (55 кг), Джасур Ибадлы (73 кг), Али Газимамедов, Мехди Аббасов (81 кг) и Субхан Ахундов (90 кг).

Вчера на чемпионате мира в двух весовых категориях выступали три наших дзюдоиста. На третий день соревнований на татами вышли Джасур Ибадлы в категории до 73 кг, а также Мехди Аббасов и Али Газимамедов в категории до 81 кг.

Отметим, что в турнире, который пройдет с 28 по 31 августа, примут участие 405 спортсменов из 49 стран.