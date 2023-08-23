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Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в полуфинал

Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в полуфинал Азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мамишов провел очередную встречу на чемпионате мира в Хорватии.
Индивидуальные
23 августа 2023 г. 16:03
Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в полуфинал

Еще два юных дзюдоиста Азербайджана прошли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Хорватии.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, в 1/4 финала выступающий в весовой категории 50 кг Нихад Мамишов одержал победу над представителя Монголии Тугулдуром Чоижилжавом, а Мирхалиг Искандеров (55 кг) одолел серба Марко Йоргича, выйдя в очередной раунд.

Ранее Мухаммед Мамишов (50 кг) одолел представителя Армении Аршака Бекчяна.

15:18

Еще два юных дзюдоиста Азербайджана прошли в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Хорватии.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, выступающий в весовой категории 50 кг Нихад Мамишов одержал победу над венгром Бенце Гало, а Мирхалиг Искандеров (55 кг) одолел представителя Монголии Мунх-Оргила Сувд-Эрдэне.

Ранее Мухаммед Мамишов (50 кг) одолел представителя Армении Аршака Бекчяна.

15:07

Азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мамишов провел очередную встречу на чемпионате мира в Хорватии.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, выступающий в весовой категории 50 кг спортсмен в 1/8 финала одолел представителя Армении Аршака Бекчяна и прошел в 1/4 финала.

Ранее он одержал победу над представителем Боснии и Герцеговины Стефаном Винчичем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB - 11

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