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Чемпионат мира: Азербайджанский дзюдоист одержал очередную победу

Чемпионат мира: Азербайджанский дзюдоист одержал очередную победу Юный азербайджанский дзюдоист Аслан Коцоев вступил в борьбу на чемпионате мира, проходящем в Хорватии.
Индивидуальные
26 августа 2023 г. 14:16
Чемпионат мира: Азербайджанский дзюдоист одержал очередную победу

Юный азербайджанский дзюдоист Аслан Коцоев одержал очередную победу на чемпионате мира, проходящем в Хорватии.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, выступающий в весовой категории 90 кг Коцоев в 1/8 финала одолел серба Николу Гировича.

14:07

Юный азербайджанский дзюдоист Аслан Коцоев вступил в борьбу на чемпионате мира, проходящем в Хорватии.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, выступающий в весовой категории 90 кг Коцоев в 1/16 финала встретился с представителем Испании Перезом Рамирезом.

Одолевший соперника с применением иппона Коцоев вышел в 1/8 финала. На этом этапе он встретится с сербом Николой Гировичем.

Сегодня Рамазан Ахмедов (90 кг) в 1/8 финала встретится с итальянцем Эмилиано Росси.

Отметим, что ранее Нихад Мамишов (50 кг) взял золото, Хадиджа Гадашова (52 кг), Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиля Юсубова (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искандеров (55 кг) и Сулейман Шукюров (73 кг) - бронзовые.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatı: Aslan Kotsoyev yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB - 3

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