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Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец стал чемпионом мира Азербайджанский борец вольного стиля Зиреддин Байрамов вышел в финал чемпионата мира U-20 в столице Болгарии Софии.
Индивидуальные
16 августа 2022 г. 20:24
Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец вольного стиля Кянан Гейбатов вышел в финал чемпионата мира U-20 в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, в решающем поединке в весовой категории до 70 кг соперником стал представитель США Митчел Мессенбринк.

Завершив первый тайм со счетом 7:2, Гейбатов сохранил свое преимущество и во втором тайме, выиграв со счетом 13:7, и впервые в карьере стал чемпионом мира.

20:20

Азербайджанский борец вольного стиля Зиреддин Байрамов вышел в финал чемпионата мира U-20 в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, в решающем поединке в весовой категории до 65 кг соперником стал Умиджан Джалалов из Узбекистана. Во втором тайме Байрамов, получив травму плеча, проиграл со счетом 1:5. В итоге он завоевал серебряную медаль.

Сегодня в финале будет бороться Кянан Гейбатов в весе 70 кг. Его соперником станет представитель США Митчел Мессенбринк.

В категории до 79 кг в борьбе за бронзовую медаль Сослан Тигиев встретится с кыргызстанцем Мухаммедом Абдуллаевым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçisi dünya çempionu olub

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