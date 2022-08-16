Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец вольного стиля Зиреддин Байрамов вышел в финал чемпионата мира U-20 в столице Болгарии Софии.

Азербайджанский борец вольного стиля Кянан Гейбатов вышел в финал чемпионата мира U-20 в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, в решающем поединке в весовой категории до 70 кг соперником стал представитель США Митчел Мессенбринк.



Завершив первый тайм со счетом 7:2, Гейбатов сохранил свое преимущество и во втором тайме, выиграв со счетом 13:7, и впервые в карьере стал чемпионом мира.

20:20

Азербайджанский борец вольного стиля Зиреддин Байрамов вышел в финал чемпионата мира U-20 в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, в решающем поединке в весовой категории до 65 кг соперником стал Умиджан Джалалов из Узбекистана. Во втором тайме Байрамов, получив травму плеча, проиграл со счетом 1:5. В итоге он завоевал серебряную медаль.

Сегодня в финале будет бороться Кянан Гейбатов в весе 70 кг. Его соперником станет представитель США Митчел Мессенбринк.

В категории до 79 кг в борьбе за бронзовую медаль Сослан Тигиев встретится с кыргызстанцем Мухаммедом Абдуллаевым.