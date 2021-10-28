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Чемпионат мира: Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала

Чемпионат мира: Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала Еще один боксер сборной Азербайджана вступил в борьбу на чемпионате мира в Белграде (Сербия).
Индивидуальные
28 октября 2021 г. 17:18
Чемпионат мира: Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала

Еще один боксер сборной Азербайджана вступил в борьбу на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

Как сообщает Report, в четвертый день чемпионата свои силы испытал Мухаммед Абдуллаев.

Спортсмен, выступающий в весовой категории выше 92 кг, в 1/16 финала встретился с литовцем Йонасем Язевичиусом.

Одолевший соперника со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) Абдуллаев вышел в 1/8 финала. Следующий бой он проведет 31 октября против серба Владана Бабича.

В пятый день чемпионата на ринг выйдут азербайджанские боксеры Тайфур Алиев (60 кг), соперником которого будет итальянец Симоне Спада, и Сархан Алиев (71 кг), который поборется с шотландцем Стефеном Невенсом.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan boksçusu 1/8 finala yüksəlib

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