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Чемпионат мира: Азербайджанские гимнастки завершили выступления на второй день

Чемпионат мира: Азербайджанские гимнастки завершили выступления на второй день Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова, Арзу Джалилова и Нармин Байрамова завершили индивидуальные выступления на второй день Чемпионата мира по художественной гимнастике, проходящего в японском городе Китакюсю.
Индивидуальные
28 октября 2021 г. 12:08
Чемпионат мира: Азербайджанские гимнастки завершили выступления на второй день

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова, Арзу Джалилова и Нармин Байрамова завершили индивидуальные выступления на второй день Чемпионата мира по художественной гимнастике, проходящего в японском городе Китакюсю.

Как стало известно Report, Агамирова в выступлениях с лентой набрала 19,950 очков и заняла 12-е место. Байрамова в этом же виде набрала 16,475 очков, удовлетворившись 30-м местом.

Арзу Джалилова заняла 20-е место в выступлениях с булавой (21,700), Агамирова с этим же предметом стала 14-й (22,050).

Спортсменки потеряли шанс выйти в финал по индивидуальным выступлениям, поскольку не вошли в "восьмерку".

В многоборье в активе Агамировой 84,550 очков после четырех выступлений. Выступающая в чемпионате мира с тремя предметами Джалилова пока имеет в активе 65,650 очков.

Выйдет ли Агамирова в финал по многоборью, станет известно после завершения квалификационного этапа.

29 октября команда, в которую вошли Зейнаб Хумматова, Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Гюллю Агаларзаде и Елизавета Лузан, выступит в групповых выступлениях с 5 мячами, 3 обручами и двумя парами булав.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan gimnastları fərdi mübarizədə finala yüksələ bilməyiblər

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