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Чемпионат мира: Азербайджанские гимнастки вышли в финал

Чемпионат мира: Азербайджанские гимнастки вышли в финал Сборная Азербайджана начала выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.
Индивидуальные
29 октября 2021 г. 15:29
Чемпионат мира: Азербайджанские гимнастки вышли в финал

Сборная Азербайджана начала выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.

Согласно информации Report, коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан сначала исполнил композицию с 5 мячами. За выполнение данного упражнения они получили 39,600 очков.

Затем коллектив набрал 38 000 очков за упражнения с 3 обручами и 2 парами булав.

По сумме двух выступлений команда заняла 6-е место с 77 600 очками и вышла в финал.

Отметим, что финал чемпионата состоится 31 октября.

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Версия на английском языке World Championship: Azerbaijani gymnasts qualify for finals in team events
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın gimnastika komandası finala vəsiqə qazanıb

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