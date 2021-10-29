Чемпионат мира: Азербайджанские гимнастки вышли в финал

Сборная Азербайджана начала выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.

Сборная Азербайджана начала выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.

Согласно информации Report, коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан сначала исполнил композицию с 5 мячами. За выполнение данного упражнения они получили 39,600 очков.

Затем коллектив набрал 38 000 очков за упражнения с 3 обручами и 2 парами булав.

По сумме двух выступлений команда заняла 6-е место с 77 600 очками и вышла в финал.

Отметим, что финал чемпионата состоится 31 октября.