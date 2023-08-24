Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты одержали победу

Еще один азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (60 кг) одержал победу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.

Еще один азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (60 кг) одержал победу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, М.Мусаев в 1/16 финала одолел представителя Бельгии Амсара Джамалдинова.

13:04

Азербайджанские дзюдоисты Джасур Ибадлы, Вусала Гаджиева и Абиль Юсубов вступили в борьбу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, Джасур Ибадлы (66 кг) в 1/32 финала одолел парагвайца Агустина Ледесму.

Вусала Гаджиева (48 кг) в 1/16 финала оказалась сильнее своей соперница - испанки Клаудии Пла Бельмонте.

Абиль Юсубов (66 кг) в 1/16 финала одолел представителя Монголии Мишигтого Цедендамба и прошел в очередной раунд.

Отметим, что сегодня на татами также выйдут Мухаммед Мусаев (60 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг).

В первый день соревнований дзюдоист Нихад Мамишов (50 кг) завоевал золотую медаль, Мухаммед Мамишов - серебряную, а Мирхалиг Искендеров (55 кг) – бронзовую медаль.