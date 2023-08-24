О нас

Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты одержали победу

Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты одержали победу Еще один азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (60 кг) одержал победу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.
Индивидуальные
24 августа 2023 г. 13:18
Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты одержали победу

Еще один азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (60 кг) одержал победу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, М.Мусаев в 1/16 финала одолел представителя Бельгии Амсара Джамалдинова.

13:04

Азербайджанские дзюдоисты Джасур Ибадлы, Вусала Гаджиева и Абиль Юсубов вступили в борьбу на проходящем в Хорватии чемпионате мира.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, Джасур Ибадлы (66 кг) в 1/32 финала одолел парагвайца Агустина Ледесму.

Вусала Гаджиева (48 кг) в 1/16 финала оказалась сильнее своей соперница - испанки Клаудии Пла Бельмонте.

Абиль Юсубов (66 кг) в 1/16 финала одолел представителя Монголии Мишигтого Цедендамба и прошел в очередной раунд.

Отметим, что сегодня на татами также выйдут Мухаммед Мусаев (60 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг).

В первый день соревнований дзюдоист Нихад Мамишов (50 кг) завоевал золотую медаль, Мухаммед Мамишов - серебряную, а Мирхалиг Искендеров (55 кг) – бронзовую медаль.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd cüdoçusu qələbə qazanıb - YENİLƏNİB - 2

Другие новости из категории

Азербайджанская стрелок стала чемпионкой мира в Баку
Азербайджанская стрелок стала чемпионкой мира в Баку
24 августа 2023 г. 12:43
Чемпионат мира: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу
Чемпионат мира: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу
24 августа 2023 г. 10:38
Азербайджанские боксеры вышли в финал чемпионата Европы
Азербайджанские боксеры вышли в финал чемпионата Европы
24 августа 2023 г. 10:22
Азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на ОИ-2024
Азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на ОИ-2024
23 августа 2023 г. 23:59
Азербайджанский дзюдоист, завоевавший золотую медаль на ЧМ: Главная цель - золото Олимпиады
Азербайджанский дзюдоист, завоевавший золотую медаль на ЧМ: Главная цель - золото Олимпиады
23 августа 2023 г. 23:03
Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали один комплект медалей
ФотоЧемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали один комплект медалей
23 августа 2023 г. 20:19
​​​​​​​Золотой призер чемпионата мира: Бакинский стрелковый центр великолепен
Фото​​​​​​​Золотой призер чемпионата мира: Бакинский стрелковый центр великолепен
23 августа 2023 г. 17:31
​​​​​​​Фарид Гаибов: Хотелось бы, чтобы серебряная медаль была не последней
​​​​​​​Фарид Гаибов: Хотелось бы, чтобы серебряная медаль была не последней
23 августа 2023 г. 15:16
​​​​​​​Медалистка чемпионата мира в Баку: Не ожидала такого финала
Фото​​​​​​​Медалистка чемпионата мира в Баку: Не ожидала такого финала
23 августа 2023 г. 15:06
Чемпионат мира: Награждена сборная Азербайджана
Чемпионат мира: Награждена сборная Азербайджана
23 августа 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi