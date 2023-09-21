Чемпионат мира: Эльданиз Азизли вышел в финал

Азербайджанские борцы греко-римского стиля вышли в полуфинал лицензионного чемпионата мира, проходящего в столице Сербии Белграде.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Белграде.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 55 кг, в полуфинале встретился с представителем Ирана Пуйей Дад Марзом.

Одержавший победу над соперником, Азизли завтра выйдет на бой за золотую медаль.

18:10

Азербайджанские борцы греко-римского стиля вышли в полуфинал лицензионного чемпионата мира, проходящего в столице Сербии Белграде.

Как передает Report, спортсмены Эльданиз Азизли (55 кг), Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) успешно преодолели четвертьфинал.

Э.Азизли и С.Сулейманов одолели представителей Казахстана Марлана Мукашева и Демеу Жадраева, а Р.Гусейнов - выступавшего под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) Ауэса Гонибова.

Отметим, что выступавший в весовой категории до 130 кг спортсмен Бека Канделаки досрочно остановил борьбу.