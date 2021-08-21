Чемпионат мира: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал

В Уфе продолжается Чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

В Уфе продолжается Чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Как сообщает Report, в шестой день соревнований к борьбе присоединились еще 4 борца греко-римского стиля из Азербайджана.

В весовой категории до 60 кг Нихат Мамедли вышел в полуфинал, одолев Викаса Викаса (Индия) и Фируза Мирзераджабова (Таджикистан). Хасрет Джафаров (67 кг) прошел в полуфинал, одержав вверх над Нестори Маннила (Финляндия), Лукой Очигава (Грузия) и Муслимом Имадаевым (Россия).

Хасай Гасанли в категории до 72 кг победил Михаила Портмана (Швейцария), но не смог одолеть Георгия Чихиквадзе (Грузия). Мурад Ахмедалиев (82 кг) в первой встрече проиграл Сабе Мамаладзе (Грузия).

Полуфинальные встречи начнутся в 15:45 по бакинскому времени.