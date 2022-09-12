О нас

Чемпионат мира: Азербайджанские борцы не смогли выйти в полуфинал

Чемпионат мира: Азербайджанские борцы не смогли выйти в полуфинал Участвующие в чемпионате мира в столице Сербии Белграде трое азербайджанских борцов не смогли выйти в полуфинал.
Индивидуальные
12 сентября 2022 г. 17:04
Чемпионат мира: Азербайджанские борцы не смогли выйти в полуфинал

Участвующие в чемпионате мира в столице Сербии Белграде трое азербайджанских борцов не смогли выйти в полуфинал.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 60 кг борец греко-римского стиля Мурад Мамедов в 1/8 финала одолел Равви Киланди (Конго), однако в 1/4 финала проиграл Армену Назаряну (Болгария).

Выступающий в весовой категории до 130 кг Сабах Шариати одолел в 1/16 финала Сатиша Сатиша (Индия), но проиграл в следующем этапе Амину Мирзазаде (Иран).

Татьяна Омельченко (62 кг) последовательно одержала победу над Ти Нгуен (Вьетнам) и Марвой Амри (Тунис), но не смогла одолеть в 1/4 финала Киоку Миракл (США).

Все три борца примут участие в утешительных встречах 13 сентября, если их соперники выйдут в финал.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 3 güləşçisi yarımfinala yüksələ bilməyib

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi