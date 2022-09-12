Чемпионат мира: Азербайджанские борцы не смогли выйти в полуфинал

Участвующие в чемпионате мира в столице Сербии Белграде трое азербайджанских борцов не смогли выйти в полуфинал.

Участвующие в чемпионате мира в столице Сербии Белграде трое азербайджанских борцов не смогли выйти в полуфинал.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 60 кг борец греко-римского стиля Мурад Мамедов в 1/8 финала одолел Равви Киланди (Конго), однако в 1/4 финала проиграл Армену Назаряну (Болгария).

Выступающий в весовой категории до 130 кг Сабах Шариати одолел в 1/16 финала Сатиша Сатиша (Индия), но проиграл в следующем этапе Амину Мирзазаде (Иран).

Татьяна Омельченко (62 кг) последовательно одержала победу над Ти Нгуен (Вьетнам) и Марвой Амри (Тунис), но не смогла одолеть в 1/4 финала Киоку Миракл (США).

Все три борца примут участие в утешительных встречах 13 сентября, если их соперники выйдут в финал.