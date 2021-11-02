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Чемпионат мира: Азербайджанские боксеры вышли в полуфинал

Чемпионат мира: Азербайджанские боксеры вышли в полуфинал Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (86 кг) встретился с россиянином Шарапутдином Атаевым в 1/4 финала чемпионата мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
2 ноября 2021 г. 19:55
Чемпионат мира: Азербайджанские боксеры вышли в полуфинал

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (86 кг) встретился с россиянином Шарапутдином Атаевым в 1/4 финала чемпионата мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, Домингес победил соперника со счетом 4:1 и вышел в полуфинал. Тем самым боксер обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Его соперником в следующем раунде станет кубинец Руис Кордова.

Другой азербайджанский боксер Магомед Абдуллаев (92 кг) испытал свои силы на ринге с представителем Индии Нарендером за выход в полуфинал. Одолев соперника, Абдуллаев вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 2 boksçusu medalı təmin edib

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