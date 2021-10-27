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Чемпионат мира: Альфонсо Домингес вышел в 1/8 финала

Чемпионат мира: Альфонсо Домингес вышел в 1/8 финала Еще один азербайджанский боксер начал борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
27 октября 2021 г. 19:37
Чемпионат мира: Альфонсо Домингес вышел в 1/8 финала

Еще один азербайджанский боксер начал борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории до 86 кг Альфонсо Домингес в 1/16 финала встретился с выступающим под флагом AIBA Тавфигуллой Сулеймани.

Два раза отправивший соперника в нокдаун в первом раунде кубинец в итоге одержал победу со счетом 5:0 и вышел в 1/8 финала.

Отметим, что до этого победу одержали азербайджанские боксеры Масуд Юсифзаде (51 кг) и Малик Гасанов (63,5 кг). Умид Рустамов (57 кг) и Рауф Рагимов (92 кг) завершили борьбу на чемпионате.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Alfonso Dominges 1/8 finala vəsiqə qazanıb

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