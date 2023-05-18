Чемпионат Европы: Зохра Агамирова вышла в финал

Две азербайджанские гимнастки выступили с индивидуальными программами на чемпионате Европы, который проходит в Баку.

Две азербайджанские гимнастки выступили с индивидуальными программами на чемпионате Европы, который проходит в Баку.

Как сообщает Report , на квалификационном этапе Зохра Агамирова и Илона Зейналова представили программы с обручем и мячом.

З.Агамирова набрала 32,150 балла в движениях с обручем и 32,550 балла с мячом, выйдя в финал по итогам выступлений с обоими снарядами. Гимнастка заняла 6-е и 5-е места в классификации соответственно.

В движениях с обручем И.Зейналова заняла 59-е место, набрав 23,900 балла. В движениях с мячом гимнастка набрала 27,300 балла и заняла в итоге 35-е место.

Отметим, что в первый день соревнований коллектив в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханум Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой завоевала две медали.

Чемпионат Европы завершится 21 мая.