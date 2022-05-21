Чемпионат Европы: В борьбу вступают еще четыре тхэквондиста из Азербайджана

Еще четыре тхэквондиста из Азербайджана вступят сегодня в борьбу на чемпионе Европы, проходящем в британском Манчестере.

Еще четыре тхэквондиста из Азербайджана вступят сегодня в борьбу на чемпионе Европы, проходящем в британском Манчестере.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 68 кг Джавад Агаев в 1/16 финала встретился с Лином Ковачичем (Словения).

Талех Сулейманов (80 кг) в том же раунде встретился с афганцем Фарзадом Мансури из команды RTA.

Среди женщин-тхэквондисток Миная Акперова (46 кг) в 1/8 финала встретится с Михал Зрихен (Польша), Фарида Азизова (67 кг) – с Мервенур Эвчи (Турция).

Сегодня свои силы также проверит паратхэквондист Абульфаз Абузар (80 кг). Его первым соперником станет Луис Нажера (Мексика). Чемпионат Европы по паратхэквондо открыт и для других континентов.

Азербайджан представлен на соревновании 13 тхэквондистами и 5 паратхэквондистами. Ранее среди паратхэквондистов Имамеддин Халилов (70 кг) завоевал серебряную, Сабир Зейналов (58 кг) - бронзовую медали.

Чемпионат завершится 22 мая.