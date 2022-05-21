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Чемпионат Европы: В борьбу вступают еще четыре тхэквондиста из Азербайджана

Чемпионат Европы: В борьбу вступают еще четыре тхэквондиста из Азербайджана Еще четыре тхэквондиста из Азербайджана вступят сегодня в борьбу на чемпионе Европы, проходящем в британском Манчестере.
Индивидуальные
21 мая 2022 г. 09:44
Чемпионат Европы: В борьбу вступают еще четыре тхэквондиста из Азербайджана

Еще четыре тхэквондиста из Азербайджана вступят сегодня в борьбу на чемпионе Европы, проходящем в британском Манчестере.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 68 кг Джавад Агаев в 1/16 финала встретился с Лином Ковачичем (Словения).

Талех Сулейманов (80 кг) в том же раунде встретился с афганцем Фарзадом Мансури из команды RTA.

Среди женщин-тхэквондисток Миная Акперова (46 кг) в 1/8 финала встретится с Михал Зрихен (Польша), Фарида Азизова (67 кг) – с Мервенур Эвчи (Турция).

Сегодня свои силы также проверит паратхэквондист Абульфаз Абузар (80 кг). Его первым соперником станет Луис Нажера (Мексика). Чемпионат Европы по паратхэквондо открыт и для других континентов.

Азербайджан представлен на соревновании 13 тхэквондистами и 5 паратхэквондистами. Ранее среди паратхэквондистов Имамеддин Халилов (70 кг) завоевал серебряную, Сабир Зейналов (58 кг) - бронзовую медали.

Чемпионат завершится 22 мая.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha 4 taekvondoçusu mübarizəyə başlayır

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