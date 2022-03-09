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Чемпионат Европы: Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал

Чемпионат Европы: Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы, проходящего в болгарском Пловдиве.
Индивидуальные
9 марта 2022 г. 15:34
Чемпионат Европы: Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал

Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы, проходящего в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории Шахана Назарова в 1/4 финала в первой же части одолела соперницу из Македонии Марию Спирковскую со счетом 13:2.

В том же раунде Эльнура Мамедова (55 кг) оказалась сильнее Марии Мартинчук (Словакия), а Нигяр Мирзазаде (68 кг) – Ольги Масловской (Словакия).

Назарова по пути в финал встретится с Шекер Шимонеттой (Венгрия), Мамедова - с Самоил Михаэлой (Молдова), а Мирзазаде - с победителем пары Аслы Демир (Турция) – Марта Наварро (Испания).

Полуфинальные встречи стартуют в 18:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın 3 qadın güləşçisi yarımfinala yüksəlib

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