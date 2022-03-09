Чемпионат Европы: Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал

Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы, проходящего в болгарском Пловдиве.

Три женщины-борца Азербайджана вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы, проходящего в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории Шахана Назарова в 1/4 финала в первой же части одолела соперницу из Македонии Марию Спирковскую со счетом 13:2.

В том же раунде Эльнура Мамедова (55 кг) оказалась сильнее Марии Мартинчук (Словакия), а Нигяр Мирзазаде (68 кг) – Ольги Масловской (Словакия).

Назарова по пути в финал встретится с Шекер Шимонеттой (Венгрия), Мамедова - с Самоил Михаэлой (Молдова), а Мирзазаде - с победителем пары Аслы Демир (Турция) – Марта Наварро (Испания).

Полуфинальные встречи стартуют в 18:45 по бакинскому времени.