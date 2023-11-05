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Чемпионат Европы: Три азербайджанских дзюдоиста подключаются к борьбе за медали

Чемпионат Европы: Три азербайджанских дзюдоиста подключаются к борьбе за медали Сегодня завершится чемпионат Европы по дзюдо, который проходит во французском Монпелье.
Индивидуальные
5 ноября 2023 г. 10:07
Чемпионат Европы: Три азербайджанских дзюдоиста подключаются к борьбе за медали

Сегодня завершается чемпионат Европы по дзюдо, который проходит во французском Монпелье.

Как сообщает Report, в последний день соревнования к борьбе подключатся три азербайджанских спортсмена.

Мурад Фатиев (90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) начнут выступления с 1/16 финала. Они встретятся с Лашей Бекаури (Грузия) и Гарри Ловеллом-Хьюиттом (Великобритания) соответственно.

Представляющий Азербайджан в весовой категории 100 кг Ушанги Кокаури освобожден от этого раунда. Соперником спортсмена, который начнет борьбу с 1/8 финала, станет победитель пары Мирча Кройтор (Румыния) – Мариус Физел (Словакия).

Отметим, что в составе азербайджанской сборной, которая отправилась на чемпионат Европы с 11 дзюдоистами, Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: son gündə Azərbaycanın 3 cüdoçusu mübarizə aparacaq

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