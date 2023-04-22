О нас

Чемпионат Европы: три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал

Чемпионат Европы: три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Хорватии Загребе.
Индивидуальные
22 апреля 2023 г. 18:06
Чемпионат Европы: три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал

Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Хорватии Загребе.

Как передает Report, путевку в 1/2 финала завоевали вступившие сегодня в борьбу Ульви Ганизаде (72 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг).

На пути к финалу все азербайджанские борцы встретятся со спортсменами из Турции: Р. Гусейнов - с Бурханом Акбудаком, У.Ганизаде – с Сельджуком Джаном, а Х. Джафаров – с Муратом Фыратом.

Кроме того, сегодня четыре азербайджанских борца попробуют свои силы в поединках за медали. Эльдениз Азизли в финале весовой категории 55 кг встретится с Адемом Узуном (Турция), в категории 63 кг Талех Мамедов будет бороться за золото с Лери Абуладзе (Грузия), а за звание чемпиона в весовой категории 130 кг Сабах Шариати сразится с Резой Каяалпом(Турция). Другой азербайджанский спортсмен Ислам Аббасов в категории 87 кг будет бороться за бронзовую медаль с Лашей Гобадзе (Грузия).

Отметим, что ранее чемпионами Европы по вольной борьбе стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг). Серебро взяли Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг), бронзу - Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг). В соревнованиях среди женщин Мария Стадник (50 кг) взяла золотую медаль, Жаля Алиева (57 кг) - бронзовую.

Турнир завершится 23 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçisi finala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

Другие новости из категории

Талех Зиядов: Партнерские отношения с Европейской конфедерацией бадминтона еще больше укрепятся
Талех Зиядов: Партнерские отношения с Европейской конфедерацией бадминтона еще больше укрепятся
22 апреля 2023 г. 16:23
Избран новый президент Европейской конфедерации бадминтона
Избран новый президент Европейской конфедерации бадминтона
22 апреля 2023 г. 13:46
Азербайджанская гимнастка и групповая команда вышли в финал Кубка мира
Азербайджанская гимнастка и групповая команда вышли в финал Кубка мира
21 апреля 2023 г. 23:11
Чемпионат Европы: Азербайджанская борчиха заняла второе место
Чемпионат Европы: Азербайджанская борчиха заняла второе место
21 апреля 2023 г. 22:03
Чемпионат Европы: Талех Мамедов победил армянского борца и вышел в финал
Чемпионат Европы: Талех Мамедов победил армянского борца и вышел в финал
21 апреля 2023 г. 19:25
Формула-1: Распроданы все билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана
"Формула-1": Распроданы все билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана
21 апреля 2023 г. 18:56
Азербайджанские самбисты завоевали четыре медали на чемпионате Европы
ФотоАзербайджанские самбисты завоевали четыре медали на чемпионате Европы
21 апреля 2023 г. 17:55
Гаджи Алиев: Моя победа - результат упорного труда
Гаджи Алиев: Моя победа - результат упорного труда
21 апреля 2023 г. 12:59
Чемпион Европы: Счастлив, что оправдал ожидания и завоевал золото
Чемпион Европы: Счастлив, что оправдал ожидания и завоевал золото
21 апреля 2023 г. 12:55
Успешно выступившая на чемпионате Европы сборная Азербайджана по борьбе вернулась на родину
Успешно выступившая на чемпионате Европы сборная Азербайджана по борьбе вернулась на родину
21 апреля 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi