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Чемпионат Европы: Три азербайджанских борца вольного стиля завоевали медали

Чемпионат Европы: Три азербайджанских борца вольного стиля завоевали медали В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.
Индивидуальные
17 февраля 2024 г. 23:43
Чемпионат Европы: Три азербайджанских борца вольного стиля завоевали медали

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Как передает Report, в шестой день ЕВРО на ковер вышли борцы вольного стиля. Сегодня три азербайджанских атлета добыли медали.

Так, Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал серебро, а Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде - бронзу.

Отметим, что ранее среди борцов греко-римского стиля первое место заняли Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), второе место - Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), а Бека Канделаки (130 кг) занял третье место. Среди женщин-борцов чемпионками континента стали Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг), бронзой довольствовалась Элис Манолова (65 кг).

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın 3 sərbəst güləşçisi medal qazanıb, 4-ü “bürünc” uğrunda yarışacaq

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