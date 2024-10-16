Чемпионат Европы: Три азербайджанских боксера обеспечили себе бронзовые медали

Три азербайджанских боксера обеспечили себе бронзовые медали, выйдя в полуфинал продолжающегося в Софии (Болгария) чемпионата Европы среди боксеров до 23 лет (U-23).

Три азербайджанских боксера обеспечили себе бронзовые медали, выйдя в полуфинал продолжающегося в Софии (Болгария) чемпионата Европы среди боксеров до 23 лет (U-23).

Как сообщает Report, Турал Сарыев (48 кг) в 1/4 финала победил Лашу Кереселидзе (Грузия) со счетом 5:0 и вышел в полуфинал, где встретится с турецким спортсменом Саметом Оруджем Салихом.

Ниджат Гусейнов (51 кг) также вышел в полуфинал, победив Рафаэля Серрано (Испания) со счетом 5:0. В полуфинале Гусейнов встретится с сербом Омером Аметовичем.

Успех товарищей по команде продолжил Мурад Аллахвердиев (80 кг). Он победил Матвея Ражба (Украина) в 1/4 финала – 3:2. На следующем этапе Аллахвердиев встретится с сербом Ахмедом Мавричем.

Полуфинальные встречи пройдут 17 октября.

Отметим, что днем ранее боксер азербайджанской сборной Маржона Савриева (50 кг) победила в поединке в четвертьфинале.