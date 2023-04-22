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Чемпионат Европы: Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали

Чемпионат Европы: Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали Азербайджанские борцы греко-римского стиля Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали проходящего в столице Хорватии Загребе чемпионата Европы.
Индивидуальные
22 апреля 2023 г. 21:30
Чемпионат Европы: Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали

Азербайджанские борцы греко-римского стиля Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали проходящего в столице Хорватии Загребе чемпионата Европы.

Как передает Report, выступавший в весовой категории 63 кг Т.Мамедов в финале уступил грузину Лери Абуладзе.

Двукратный чемпион Европы в категории 55 кг Э.Азизли в решающем поединке проиграл представителю Турции Адему Узуну.

Другой азербайджанский борец Сабах Шариати в весовой категории до 130 кг встретится в финале с Рзой Каяалпом (Турция). Член сборной Ислам Аббасов в весовой категории 87 кг сразится с Лашей Гобадзе (Грузия) за бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Taleh Məmmədov və Eldəniz Əzizli gümüş medal qazanıblar

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