Чемпионат Европы: Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали

Азербайджанские борцы греко-римского стиля Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали проходящего в столице Хорватии Загребе чемпионата Европы.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля Талех Мамедов и Эльдениз Азизли завоевали серебряные медали проходящего в столице Хорватии Загребе чемпионата Европы.

Как передает Report , выступавший в весовой категории 63 кг Т.Мамедов в финале уступил грузину Лери Абуладзе.

Двукратный чемпион Европы в категории 55 кг Э.Азизли в решающем поединке проиграл представителю Турции Адему Узуну.

Другой азербайджанский борец Сабах Шариати в весовой категории до 130 кг встретится в финале с Рзой Каяалпом (Турция). Член сборной Ислам Аббасов в весовой категории 87 кг сразится с Лашей Гобадзе (Грузия) за бронзовую медаль.