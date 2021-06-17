О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чемпионат Европы: Соперником нашего боксера стал армянин

Чемпионат Европы: Соперником нашего боксера стал армянин Сегодня в итальянском городе Розето-дель-Абруцци стартует чемпионат Европы по боксу среди боксеров в возрасте до 22 лет.
Индивидуальные
17 июня 2021 г. 17:02
Чемпионат Европы: Соперником нашего боксера стал армянин

Сегодня в итальянском городе Розето-дель-Абруцци стартует чемпионат Европы по боксу среди боксеров в возрасте до 22 лет.

Как сообщает Report, в соревновании, в котором примет участие 41 страна, определились первые соперники сборной Азербайджана.

По итогам жеребьевки 4 боксера начнут чемпионат с 1/16 финала. Они выйдут на свою дебютную встречу сегодня. 3 других спортсмена, которые присоединятся к борьбе в 1/8 финала, выйдут на ринг 19 июня.

В весовой категории до 75 кг Мирашраф Кязымзаде встретится в 1/16 финала с армянином Аршаком Елизбаряном, представляющим Грузию.

17 июня
1/16 финала
Джалал Гурбанов (60 кг) – Иштван Бундовчс (Венгрия)
Руслан Рустамов – 64 кг) - Уча Джоржолиани (Грузия)
Сархан Алиев (69 кг) – Патриот Бехрами (Косово))
Мирашраф Казымзаде (75 кг) – Аршак Елизбарян (Грузия)

19 июня
1/8 финала
Али Заманов (52 кг) – Мартин Вирбан (Венгрия) / Ахтем Закиров (Россия)
Магсуд Хасметов – 56 кг) - Юрий Томюк (Украина))
Мурад Аллахвердиев – 81 кг) - Кристиан Косяни (Словения))

Финальные встречи состоятся 24 июня. Победители чемпионата с призовым фондом 320 тыс. получат по 8 тыс., серебряные призеры - по 4 тыс., а обладатели 3-го места - по 2 тыс. долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Boksçumuz erməniyə rəqib oldu

Экслюзивные новости

Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi