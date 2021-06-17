Чемпионат Европы: Соперником нашего боксера стал армянин

Сегодня в итальянском городе Розето-дель-Абруцци стартует чемпионат Европы по боксу среди боксеров в возрасте до 22 лет.

Сегодня в итальянском городе Розето-дель-Абруцци стартует чемпионат Европы по боксу среди боксеров в возрасте до 22 лет.

Как сообщает Report, в соревновании, в котором примет участие 41 страна, определились первые соперники сборной Азербайджана.

По итогам жеребьевки 4 боксера начнут чемпионат с 1/16 финала. Они выйдут на свою дебютную встречу сегодня. 3 других спортсмена, которые присоединятся к борьбе в 1/8 финала, выйдут на ринг 19 июня.

В весовой категории до 75 кг Мирашраф Кязымзаде встретится в 1/16 финала с армянином Аршаком Елизбаряном, представляющим Грузию.

17 июня

1/16 финала

Джалал Гурбанов (60 кг) – Иштван Бундовчс (Венгрия)

Руслан Рустамов – 64 кг) - Уча Джоржолиани (Грузия)

Сархан Алиев (69 кг) – Патриот Бехрами (Косово))

Мирашраф Казымзаде (75 кг) – Аршак Елизбарян (Грузия)

19 июня

1/8 финала

Али Заманов (52 кг) – Мартин Вирбан (Венгрия) / Ахтем Закиров (Россия)

Магсуд Хасметов – 56 кг) - Юрий Томюк (Украина))

Мурад Аллахвердиев – 81 кг) - Кристиан Косяни (Словения))

Финальные встречи состоятся 24 июня. Победители чемпионата с призовым фондом 320 тыс. получат по 8 тыс., серебряные призеры - по 4 тыс., а обладатели 3-го места - по 2 тыс. долларов США.