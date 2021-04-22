Чемпионат Европы: Сегодня Мария Стадник проведет финальную встречу

Квалификационный этап стартует в 13:30 по бакинскому времени

Сегодня на чемпионате Европы в столице Польши, Варшаве, в борьбу вступят еще две женщины-борцы из Азербайджана.

Как сообщает Report, первая встреча Ирины Нетреба (65 кг) состоится в 1/8 финала против представительницы Беларуси Татьяны Павловой.

Другая азербайджанская спортсменка Татьяна Варансова (53 кг) в 1/4 финала встретится с россиянкой Ольгой Хорошавцовой.

Чемпионат Европы

22 апреля

53 кг

1/4 финала: Татьяна Варансова - Ольга Хорошавцова (Россия)

65 кг

1/8 финала: Ирина Нетреба - Татьяна Павлова (Беларусь)

В то же время двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг) встретится в финале с представительницей Болгарии Мигленой Селишка, а Сабира Алиева (76 кг) поборется за бронзовую медаль с француженкой Ванессой Вескан.

50 кг

Финал: Мария Стадник - Миглена Селишка (Болгария)

76 кг

Встреча за бронзовую медаль: Сабира Алиева - Ванесса Вескан (Франция)

Отметим, что квалификационный этап стартует в 13:30 по бакинскому времени, полуфинальные встречи - в 18:45, финальные встречи - в 20:00.