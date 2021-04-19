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Чемпионат Европы: Пять борцов вольного стиля приступают к соревнованиям 

Чемпионат Европы: Пять борцов вольного стиля приступают к соревнованиям  В первый соревновательный день на ковер выйдут 5 представителей Азербайджана
Индивидуальные
19 апреля 2021 г. 11:46
Чемпионат Европы: Пять борцов вольного стиля приступают к соревнованиям 

Сегодня в Варшаве стартует Чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Report, на континентальном первенстве к борьбе впервые присоединятся борцы вольного стиля.

В первый соревновательный день на ковер выйдут 5 представителей Азербайджана.

Выступающий в весовой категории до 65 кг Али Рагимзаде встретится с представителем Армении Геворгом Тадевосяном.

57 кг
1/8 финала: Афган Хашалов – Яннис Мартидис (Греция)

65 кг

1/8 финала: Али Рагимзаде – Геворг Тадевосян (Армения)

70 кг

1/8 финала: Туран Байрамов – Николае Койокару (Великобритания)

79 кг

1/16 финала: Рашад Юсифли – Андрей Сокальски (Польша)

97 кг
1/8 финала: Шамиль Зубаиров – Альберт Саритов (Румыния)
Отметим, что чемпионат Европы по вольной, греко-римской борьбе и в женском зачете завершится 25 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Beş sərbəst güləşçimiz mübarizəyə başlayır

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