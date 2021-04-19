Чемпионат Европы: Пять борцов вольного стиля приступают к соревнованиям 

Сегодня в Варшаве стартует Чемпионат Европы по борьбе.
Как сообщает Report, на континентальном первенстве к борьбе впервые присоединятся борцы вольного стиля.
В первый соревновательный день на ковер выйдут 5 представителей Азербайджана.
Выступающий в весовой категории до 65 кг Али Рагимзаде встретится с представителем Армении Геворгом Тадевосяном.
57 кг
1/8 финала: Афган Хашалов – Яннис Мартидис (Греция)
65 кг
1/8 финала: Али Рагимзаде – Геворг Тадевосян (Армения)
70 кг
1/8 финала: Туран Байрамов – Николае Койокару (Великобритания)
79 кг
1/16 финала: Рашад Юсифли – Андрей Сокальски (Польша)
97 кг
1/8 финала: Шамиль Зубаиров – Альберт Саритов (Румыния)
Отметим, что чемпионат Европы по вольной, греко-римской борьбе и в женском зачете завершится 25 апреля.