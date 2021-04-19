Чемпионат Европы: Пять борцов вольного стиля приступают к соревнованиям

В первый соревновательный день на ковер выйдут 5 представителей Азербайджана

Сегодня в Варшаве стартует Чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Report, на континентальном первенстве к борьбе впервые присоединятся борцы вольного стиля.

В первый соревновательный день на ковер выйдут 5 представителей Азербайджана.

Выступающий в весовой категории до 65 кг Али Рагимзаде встретится с представителем Армении Геворгом Тадевосяном.

57 кг

1/8 финала: Афган Хашалов – Яннис Мартидис (Греция)

65 кг

1/8 финала: Али Рагимзаде – Геворг Тадевосян (Армения)

70 кг

1/8 финала: Туран Байрамов – Николае Койокару (Великобритания)

79 кг

1/16 финала: Рашад Юсифли – Андрей Сокальски (Польша)

97 кг

1/8 финала: Шамиль Зубаиров – Альберт Саритов (Румыния)

Отметим, что чемпионат Европы по вольной, греко-римской борьбе и в женском зачете завершится 25 апреля.