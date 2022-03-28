Чемпионат Европы: Пять азербайджанских борцов вышли в полуфинал

Пять азербайджанских борцов вольного стиля вышли в полуфинал проходящего в Будапеште (Венгрия) чемпионата Европы.

Пять азербайджанских борцов вольного стиля вышли в полуфинал проходящего в Будапеште (Венгрия) чемпионата Европы.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 57 кг Алиаббас Рзазаде одолел Левана Метревели (Испания) и Микая Селима Наими (Болгария).

Выступающий в категории до 65 кг трехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев вступил в борьбу в 1/4 финала. 31-летний спортсмен на данном этапе победил Мунира Акташа (Турция).

В 1/8 финала Зиреддин Байрамов (до 70 кг) одолел Даниэля Антала (Венгрия), затем он одержал победу над Фати Вейселем (Северная Македония), а Ашраф Ашыров (до 79 кг) победил Мирослава Кирова (Болгария) и Армана Авагяна (Армения).

В весовой категории до 97 кг Магомедхан Магомедов одолел Лукаса Красаускаса (Литва) и Элизбара Одикадзе (Грузия).

Таким образом, все азербайджанские борцы вольного стиля, вступившие сегодня в борьбу, прошли в полуфинал.