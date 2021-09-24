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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2022 году пройдет в Болгарии

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2022 году пройдет в Болгарии Столица Болгарии София станет местом проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2022 года.
Индивидуальные
24 сентября 2021 г. 17:09
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2022 году пройдет в Болгарии

Столица Болгарии София станет местом проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2022 года.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов.

24 сентября в финском Рованиеми проходил очередной конгресс EWF. Одним из пунктов повестки конгресса был выбор места проведения чемпионата Европы 2022 года.

"Чемпионат Европы 2022 года пройдет в апреле в Софии. Точные даты проведения соревнований будут определены позднее", - заметил Агапитов.

В 2021 году чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Москве. Последний раз София принимала у себя этот турнир в 2005 году, всего в столице Болгарии проходило уже пять чемпионатов Европы и один чемпионат мира (в 1986 году).

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