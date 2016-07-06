​Чемпионат Европы по стендовой стрельбе стартует в Италии

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ Чемпионат Европы по стендовой стрельбе стартует в среду в итальянском Лонате.

Как передает Report, в течение шести дней будут разыграны медали в олимпийских дисциплинах трап и скит, а также дабл-трапе у мужчин.

6 и 7 июля на чемпионате Европы будут разыграны награды в трапе - у мужчин и женщин, 8 июля пройдет смешанный командный турнир в этой дисциплине стендовой стрельбы. 9 и 10 июля состоятся соревнования в ските у женщин и мужчин, 11 июля чемпионат завершится турнирами в мужском дабл-трапе и миксте в ските.

Параллельно пройдет первенство Европы среди юниоров.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в стендовой стрельбе будут разыграны пять комплектов медалей - в ските и трапе у мужчин и женщин, а также мужском дабл-трапе.

Чемпионаты Европы по стендовой стрельбе в различных дисциплинах проводятся с 1956 года. В прошлом году соревнования прошли в словенском Мариборе, мужская сборная России по стендовой стрельбе победила в командном турнире в ските.