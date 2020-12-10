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Чемпионат Европы по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

Чемпионат Европы по фигурному катанию отменили из-за коронавируса Два крупных соревнования по фигурному катанию отменил сегодня Международный союз конькобежцев
Индивидуальные
10 декабря 2020 г. 23:47
Чемпионат Европы по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

Два крупных соревнования по фигурному катанию отменил сегодня Международный союз конькобежцев.

Как передает Report, чемпионат Европы и финал Гран-при не состоятся из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был пройти в Хорватии в конце января 2021 года, отменен. Международный союз конькобежцев (ISU) принял такое решение из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

По сообщению хорватских СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Вили Бероша, на спортивной арене в Загребе будет развернут госпиталь для зараженных COVID-19.

Напомним, главный турнир Европы по фигурному катанию планировалось провести в Загребе с 25 по 31 января.

Также ISU сообщил об отмене еще одного крупного старта - финала Гран-при сезона 2020/2021. Этот турнир изначально должен был состояться в Пекине с 10 по 13 декабря, затем он был перенесен на более поздние даты. Сегодня организаторы объявили об отмене соревнования.

Добавим, что Международный союз конькобежцев пока воздержался от отмены или переноса сроков проведения еще одного крупного старта - Чемпионата мира по фигурному катанию-2021. Согласно действующему расписанию, он должен состояться в Стокгольме в марте 2021 года. В случае, если ситуация с коронавирусом не позволит провести и Чемпионат мира, ISU пообещал рассмотреть вопрос о возможности организовать другие соревнования. В противном случае в этом сезоне фигуристы могут остаться без единого крупного международного старта.

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Версия на азербайджанском языке Fiqurlu konkisürmə üzrə Avropa çempionatı və Qran-pri finalı ləğv olundu

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