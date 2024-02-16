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Чемпионат Европы по борьбе: Азербайджанская спортсменка взяла бронзу

Чемпионат Европы по борьбе: Азербайджанская спортсменка взяла бронзу Азербайджанская женщина-борец Элис Манолова (65 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.
Индивидуальные
16 февраля 2024 г. 22:39
Чемпионат Европы по борьбе: Азербайджанская спортсменка взяла бронзу

Азербайджанская женщина-борец Элис Манолова (65 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, в поединке за третье место Э.Манолова одолела Анне Нюрнбергер из Германии.

Таким образом, азербайджанские спортсменки завоевали на чемпионате Европы по борьбе три медали. Ранее золото континентального первенства взяли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).

Отметим, что в соревнованиях среди мужчин борцы греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) стали чемпионами Европы, Рашад Мамедов (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) - серебряными призерами, а Бека Канделаки (130 кг) взял бронзу.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi bürünc medal qazanıb

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