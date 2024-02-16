Чемпионат Европы по борьбе: Азербайджанская спортсменка взяла бронзу

Азербайджанская женщина-борец Элис Манолова (65 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.
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Таким образом, азербайджанские спортсменки завоевали на чемпионате Европы по борьбе три медали. Ранее золото континентального первенства взяли Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг).
Отметим, что в соревнованиях среди мужчин борцы греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) стали чемпионами Европы, Рашад Мамедов (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) - серебряными призерами, а Бека Канделаки (130 кг) взял бронзу.