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Чемпионат Европы: Один борец из Азербайджана вышел в финал

Чемпионат Европы: Один борец из Азербайджана вышел в финал На чемпионате Европы в Бухаресте сегодня начали борьбу борцы вольного стиля.
Индивидуальные
16 февраля 2024 г. 20:18
Чемпионат Европы: Один борец из Азербайджана вышел в финал

На чемпионате Европы в Бухаресте сегодня начали борьбу борцы вольного стиля.

Как сообщает Report, в первый день к соревнованиям присоединились 5 борцов сборной Азербайджана.

Один из них - Магомедхан Магомедов (97 кг) - вышел в финал. 26-летний спортсмен 17 февраля вновь поборется за звание чемпиона Европы.

Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) сразятся в поединках за бронзу.

Женщины-борцы Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (65 кг) сегодня также будут бороться за бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın 1 güləşçisi finala yüksəlib, 2-nin bürünc medal şansı davam edib

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