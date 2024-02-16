Чемпионат Европы: Один борец из Азербайджана вышел в финал

На чемпионате Европы в Бухаресте сегодня начали борьбу борцы вольного стиля.
Как сообщает Report, в первый день к соревнованиям присоединились 5 борцов сборной Азербайджана.
Один из них - Магомедхан Магомедов (97 кг) - вышел в финал. 26-летний спортсмен 17 февраля вновь поборется за звание чемпиона Европы.
Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) сразятся в поединках за бронзу.
Женщины-борцы Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (65 кг) сегодня также будут бороться за бронзовую медаль.