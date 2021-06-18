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Чемпионат Европы: Наш борец победил арменина приемом "туше"

Чемпионат Европы: Наш борец победил арменина приемом "туше" В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юниоров.
Индивидуальные
18 июня 2021 г. 15:01
Чемпионат Европы: Наш борец победил арменина приемом туше

В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юниоров.

Как сообщает Report, в пятый день соревнований к борьбе присоединились 3 борца греко-римского стиля из Азербайджана.

В категории до 55 кг Фарид Бахышлы победил Юхана Кристюхана (Эстония) и вышел в 1/8 финала. Следующим его соперником станет немец Лука Мусман.

Выступающий в весовой категории 65 кг Кянан Абдуллазаде, сначала одержал победу над турком Нихатом Кара со счетом 3:2. В 1/8 финала спортсмен, выйдя на бой с представителем Армении Ашотом Хачатряном, победил соперника приемом "туше" и вышел в следующий раунд. В 1/4 финала он встретится с Имедом Худзадзе (Украина).

Джоджу Самедов в категории до 80 кг проиграл на старте Максиму Масюкевичу (Беларусь) - 5:7. Фараим Мустафаев, борющийся в категории 48 кг, пока еще не вышел на мат. Спортсмен, который присоединится к борьбе в 1/4 финала, попробует свои силы в борьбе с Оливером Грауеном (Эстония).

Ранее на чемпионате Европы по вольной борьбе Муса Вердиев (48 кг), Джавид Джавадов (51 кг) и Абдулрахман Ибрагимов (60 кг) завоевали серебряные медали, а Юсиф Испаров (45 кг) - бронзовые.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Güləşçimiz erməniyə "tuşe" ilə qalib gəldi

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