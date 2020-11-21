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Чемпионат Европы: К борьбе подключаются пять азербайджанских дзюдоистов

Чемпионат Европы: К борьбе подключаются пять азербайджанских дзюдоистов Среди наших спортсменов уже отличились Орхан Сафаров (золото в весовой категории 66 кг) и Рустам Оруджев (бронзовая медаль в весовой категории 73 кг)
Индивидуальные
21 ноября 2020 г. 10:21
Чемпионат Европы: К борьбе подключаются пять азербайджанских дзюдоистов

В последний день чемпионата Европы в Праге на татами выйдут 5 азербайджанских дзюдоистов.

Как передает Report, четверо из них выступят в мужском зачете, а одна примет участие в состязаниях среди женщин.

Мужчины

90 кг

1/16 финала. Мамедали Мехтиев - Джеспер Сминк (Нидерланды)

100 кг

1/16 финала. Зелим Коцоев - Алексей Лисенко (Польша)

1/16 финала. Эльмар Гасымов - Аарон Фара (Австрия)

+100 кг

1/8 финала. Ушанги Кокаури встретится с победителем встречи Тамерлан Башаев / Ричард Сипоч (Венгрия)

Женщины

+78 кг

1/4 финала. Ирина Киндзерска встретится с победительницей встречи Сара Альварес (Испания) / Милика Забич (Сербия).

Отметим, что среди наших спортсменов уже отличились Орхан Сафаров (золото в весовой категории 66 кг) и Рустам Оруджев (бронзовая медаль в весовой категории 73 кг).

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın son 5 cüdoçusu mübarizəyə qoşulur

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