Чемпионат Европы: Хидаят Гейдаров постарается защитить свой титул

Сегодня еще три азербайджанских дзюдоиста начнут борьбу на чемпионате Европы во французском Монпелье.
Как сообщает Report, на татами выйдут Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев (оба 73 кг) и Зелим Тчкаев (81 кг).
Гейдаров, ставший в прошлом году чемпионом континента, постарается защитить свой титул. Он встретится с Абдул Маликом Умаевым (Бельгия) в 1/16 финала, а соперником Рашида Мамедалиева в 1/32 финала будет представитель Финляндии Турпал Джукаев.
Отметим, что чемпионат Европы завершится 5 ноября. Пять из представленных на чемпионате 11 азербайджанских дзюдоистов не смогли накануне завоевать медали.