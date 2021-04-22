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Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская спортсменка вышла в полуфинал

Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская спортсменка вышла в полуфинал Полуфинальные встречи стартуют в 18:45, финальные – в 20:00
Индивидуальные
22 апреля 2021 г. 16:32
Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская спортсменка вышла в полуфинал

Еще одна азербайджанская спортсменка - борец вышла в полуфинал чемпионата Европы в столице Польши, Варшаве.

Как передает Report, Ирина Нетреба (65 кг) в 1/8 одолела Татьяну Павлову (Беларусь), а в следующем раунде Софию Георгиеву (Болгария).

Татьяна Воронцова (53 кг) в ¼ финала уступила Ольге Хорошевцевой (Россия).

Сегодня двукратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг) встретится с Мигленой Селишка в финале, а Сабира Алиева (76) - с Ванессой Вескан во встрече за бронзовую медаль.

Полуфинальные встречи стартуют в 18:45, финальные – в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Daha bir qadın güləşçimiz yarımfinala yüksəldi

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