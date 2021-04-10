Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал медаль

В целом Дадашбейли, показавший результат 379 кг (177+202) в итоговом распределении завоевал бронзовую медаль

Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы в столице России, Москве.

Как передает Report, Дадаш Дадашбейли (102 кг) в подъеме штанги в рывке поднял над головой 177 кг, опередив всех соперников, и завоевал золотую медаль.

В толчке штанги тяжелоатлет поднял 202 кг, став в этом виде 7-м.

В целом Дадашбейли, показавший результат 379 кг (177+202) в итоговом распределении завоевал бронзовую медаль.

Другой член сборной - Алиш Назаров в целом набрал 315 кг (141+174), удовлетворившись 13-м местом.

Чемпионат Европы завершится 11 апреля. Ранее представительница Азербайджана Боянка Костова (59 кг) завоевала две золотые и одну бронзовую медаль.