Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал медаль

Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы в столице России, Москве.
Как передает Report, Дадаш Дадашбейли (102 кг) в подъеме штанги в рывке поднял над головой 177 кг, опередив всех соперников, и завоевал золотую медаль.
В толчке штанги тяжелоатлет поднял 202 кг, став в этом виде 7-м.
В целом Дадашбейли, показавший результат 379 кг (177+202) в итоговом распределении завоевал бронзовую медаль.
Другой член сборной - Алиш Назаров в целом набрал 315 кг (141+174), удовлетворившись 13-м местом.
Чемпионат Европы завершится 11 апреля. Ранее представительница Азербайджана Боянка Костова (59 кг) завоевала две золотые и одну бронзовую медаль.