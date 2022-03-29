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Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец может завоевать бронзовую медаль

Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец может завоевать бронзовую медаль Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров вышел в финал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
29 марта 2022 г. 19:30
Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец может завоевать бронзовую медаль

Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров вышел в финал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 86 кг спортсмен встретился в полуфинале с поляком Себастьяном Езержанским.

Одержавший победу со счетом 3:1 Абакаров сразится за золотую медаль с представителем Сан-Марино Майлзом Наземом Амине.

19:23

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов вышел в полуфинал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, в весовой категории до 74 кг его соперником стал Таймураз Салказанов из Словакии.

Проигравший сопернику со счетом 2:8 Байрамов будет бороться за бронзовую медаль.

Сегодня Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Аширов (79 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) будут бороться за золотую медаль, а Зираддин Байрамов (70 кг) - за бронзовую медаль.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 3 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir güləşçisi finalda, ikisi uduzub

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